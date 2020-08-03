الداخلية الأوكرانية: شخص يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في كييف

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن شخصًا مجهولًا يهدد بتفجير عبوة ناسفة داخل مبنى مركز أعمال في العاصمة كييف.
قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما نقلت قناة "روسيا
وأوضح غيراشينكو أن الشرطة تلقت ظهر اليوم اتصالا من موظفة في فرع مصرف "أونيفيرسال" الموجود بمركز الأعمال، مفاده بأن رجلا دون سن الـ35 عاما دخل الفرع، ويحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره، مضيفة" أن موظفي المصرف غادروا المبنى، وظلت فيه رئيسة الفرع طواعية".
وأشار إلى أن عملية أمنية بدأت لاحتواء الموقف، داعيا المواطنين لتجنب منطقة الحادث.
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