الصحة الفلسطينية: تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الوزارة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه تم تسجيل 527 حالة شفاء، مشيرة إلى أن 44.9% من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزارة أن 9 مصابين يعالجون في غرف العناية المكثفة.

"وفا"- أنه تم تسجيل 527 حالة شفاء، مشيرة إلى أن 44.9% من المصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 54.6%، وحالات الوفاة 0.5%.وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الوزارة أن 9 مصابين يعالجون في غرف العناية المكثفة.

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