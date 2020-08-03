قبرص تسجل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في الشمال والإجمالي 1150

أعلنت وزارة الصحة القبرصية، اليوم الإثنين، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة الشمال.



وذكرت الوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أنه تم اكتشاف

الإصابات ضمن 1531 اختبارًا معمليًا للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



ويبلغ عدد الحالات في الشمال 151

حالة بينما فقد أربعة أشخاص حياتهم بسبب الفيروس في حين يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في قبرص حتى الآن ألف و150 إصابة، وفقا للوزارة.



وتعافى 856 شخصا من المرض بينما بلغت حصيلة الوفيات 19 حالة.