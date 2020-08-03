اليابان تتعهد بالعمل للوصول لعالم خالٍ من الأسلحة النووية

صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعمل على الوصول لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، مع اقتراب إحياء الذكرى 75 للهجوم على مدينتي "هيروشيما" و"نجازاكي" بالأسلحة النووية.
قال آبي، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، إنه يخطط لحضور مراسم إحياء ذكرى الهجمات المقررة الخميس في هيروشيما والأحد في نجازاكي وأنه سيواصل تقديم الدعم
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة ألا تتكرر هاتين الكارثتين وأن بلاده ملتزمة بعدم إنتاج أو معالجة أو السماح بوجود الأسلحة النووية على أراضيها، وستعمل كجسر بين الدول المالكة وغير المالكة للأسلحة النووية وتقود الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي.
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