بكين تشجب تهديدات أمريكية باتخاذ إجراءات ضد شركات البرمجيات الصينية

أكدت الصين، اليوم الإثنين، معارضتها الشديدة لأي إجراءات أمريكية ضد شركات البرمجيات الصينية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي
وقال بين إن "الولايات المتحدة تنتهك قواعد اقتصاد السوق من خلال تعميم مفهوم الأمن القومي، وافتراضات الإدانة، وتهديد الشركات ذات الصلة دون أي دليل".
وأعرب عن أمل بلاده أن تتمكن الولايات المتحدة من التوقف عما وصفها بـ "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وكذلك سياساتها التمييزية؛ لتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية".
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