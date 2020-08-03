اخبار العالم

اليابان تتعهد بحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى فيروس المستجد.
 وأكد آبي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش

كيه) اليوم (الإثنين) - أن الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية لزيادة الاختبارات للكشف عن الفيروس، ودعم شركات الأدوية التي تطور الأدوية واللقاحات.
وعبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يواصل المواطنون الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي لإبقاء العدوى عند الحد الأدنى.
وأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 1331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في اليابان إلى 39 ألفا و399 حالة.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تتعهد بحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا