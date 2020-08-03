اليابان تتعهد بحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى كورونا

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها لحماية المسنين والفئات الضعيفة من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأكد آبي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (أن أتش

كيه) اليوم (الإثنين) - أن الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية لزيادة الاختبارات للكشف عن الفيروس، ودعم شركات الأدوية التي تطور الأدوية واللقاحات.وعبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يواصل المواطنون الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي لإبقاء العدوى عند الحد الأدنى.وأعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 1331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في اليابان إلى 39 ألفا و399 حالة.