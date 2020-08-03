سوريا.. 30 قتيلا وجريحا من قوات النظام في محاولة تقدم بريف اللاذقية

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر محلية، بمقتل وجرح نحو 30 جنديا من الجيش السوري، خلال محاولة تقدم فاشلة نحو جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وقال المرصد إن فصائل ومجموعات مسلحة مع ”هيئة تحرير الشام“ تمكنت من صد محاولة تقدم لقوات النظام ضمن محور تل الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.

وأضاف أن قوات الجيش السوري حاولت التقدم فجر اليوم الاثنين، لتقوم الفصائل و“تحرير الشام“ بنصب كمين لها واستهداف المجموعة المتقدمة بوابل من القذائف الصاروخية، بالإضافة لاستهدافهم بالرشاشات الثقيلة، كما جرى قصف المواقع الخلفية لقوات النظام.

وبحسب المرصد، استمرت العملية حتى ساعات الصباح الأولى، وتسببت بخسائر بشرية فادحة، حيث وثق المرصد السوري، مقتل 12 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة لجرح أكثر من 17 آخرين، في حين قتل 4 من هيئة تحرير الشام واثنان من ”الجبهة الوطنية“.