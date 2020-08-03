كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: رفع أسعار السجائر وبعض المواد الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ في تونس، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار السجائر والمواد الأخرى التي تحتكرها الدولة اعتباراً من اليوم.

وقالت الوكالة، إنه يتعين على جميع بائعي هذه المواد الذين توجد في حوزتهم كميات اشتروها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحاً كتابياً لمكتب قابض المعاليم الذي يتزودون منه حتى يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الكميات تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة المالية المختصة.

وبمقتضى التعديل الجديد تمّ الزيادة بنسبة 10 بالمائة في علب السجائر التالية:

20 مارس خفيف من 3200 إلـــــــــى 3500

عشرين مارس انتار 3200 إلـــــــــى 3500

20 مارس فضي 3200 إلـــــــــى 3500

كريستال صفاء 1550 إلـــــــــى 1700

كريستال خفيف 2900 إلـــــــــى 3200

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سفير 3000 إلـــــــــى 3300

ياسمين تونس 3600 إلـــــــــى 3900

السجائر الفرنسية 5600 إلـــــــــى 6200

السجائر الإنجليزية 6600 إلـــــــــى 7300

السجائر الأمريكية 6600 إلـــــــــى 7300

السجائر اليابانية : مونتي كارلو 5100 إلـــــــــى 5600

كمال 6100 إلـــــــــى 7600

وتعيش تونس صعوبات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية عطلت إنتاج النفط في الجنوب، للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.