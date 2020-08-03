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تونس: رفع أسعار السجائر وبعض المواد الأخرى

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تونس: رفع أسعار السجائر وبعض المواد الأخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الوطنية للتبغ في تونس، اليوم الاثنين، عن رفع أسعار السجائر والمواد الأخرى التي تحتكرها الدولة اعتباراً من اليوم.

وقالت الوكالة، إنه يتعين على جميع بائعي هذه المواد الذين توجد في حوزتهم كميات اشتروها بالأسعار القديمة أن يقدموا تصريحاً كتابياً لمكتب قابض المعاليم الذي يتزودون منه حتى يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن الكميات تستوجب دفع الفارق بين الأسعار الجديدة والأسعار القديمة إلى قباضة المالية المختصة.

وبمقتضى التعديل الجديد تمّ الزيادة بنسبة 10 بالمائة في  علب  السجائر التالية: 

20 مارس خفيف من 3200 إلـــــــــى 3500

عشرين مارس انتار 3200 إلـــــــــى 3500 

20 مارس فضي 3200 إلـــــــــى  3500

كريستال صفاء  1550 إلـــــــــى   1700

كريستال خفيف  2900  إلـــــــــى 3200 

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سفير 3000  إلـــــــــى  3300

ياسمين تونس 3600 إلـــــــــى  3900

السجائر الفرنسية 5600  إلـــــــــى  6200 

السجائر الإنجليزية 6600  إلـــــــــى  7300 

السجائر الأمريكية 6600   إلـــــــــى 7300 

السجائر اليابانية  : مونتي كارلو  5100 إلـــــــــى  5600 

كمال 6100 إلـــــــــى  7600 

وتعيش تونس صعوبات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية عطلت إنتاج النفط في الجنوب، للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.

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