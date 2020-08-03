كتب هاني نصر العربي في الاثنين 3 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: 5 وفيات وانهيار 2382 منزلا جراء السيول بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية، اليوم الاثنين، أن الأمطار والسيول في السودان أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، وانهيار 2382 منزلا، بينهم 1110 منزلا انهيارا كليا و1272 منزلا انهيارا جزئيا، جراء الأمطار والسيول في البلاد منذ بداية الخريف الشهر الماضي.

وقال وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للأمن والدفاع المدني، الفريق أول الطريفي إدريس، إن "منسوب الأنهار بمحطات الديم، ودمدني الخرطوم، شندي عطبرة دنقلا، سجلت منذ السبت معدلات أرقام أعلى من معدلات نفس اليوم من العام الماضي.

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وتابعت: "أما الخسائر بالمرافق شملت 26 (مرافق تعليمية ومساجد) والمتاجر والمخازن 78، فيما نفقت عدد 41 من الحيوانات".

وينتهي موسم الأمطار والسيول بالسودان، في أكتوبر من كل عام، حيث تعرضت العاصمة الخرطوم على مدار اليومين الماضيين لأمطار غزيرة فيما ضربت سيول مناطق "شرق النيل" شرقي العاصمة.

وفي السنوات الماضية، تسببت السيول في مصرع العشرات، وتدمير آلاف المنازل والمرافق الخدمية في أنحاء البلاد.

