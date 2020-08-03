طرفاية.. إحباط محاولة هجرة 40 شخصا والبحر يلفظ 7 جثث

أحبطت السلطات المحلیة في إقلیم طرفایة، صباح اليوم الإثنين، محاولة للھجرة غير النظامية، انطلاقا من الشریط الساحلي، التابع لنفوذه الترابي، وضبط 40 مھاجرا ینحدرون من بلدان إفریقیا جنوب الصحراء، من ضمنھم 12 امرأة، كما تم العثور على 7 جثث لمواطنین أفارقة، من بینھم 5 نساء، لفظھا البحر في المنطقة نسها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم وضع ھؤلاء المرشحین للھجرة، رھن تدابیر العزل الصحي في انتظار إخضاعھم للتحلیلات المخبریة للكشف عن فیروس كورونا – كوفید 19 من طرف المصالح الصحیة المختصة، في حین جرى إیداع الجثث السبع في مستودع الأموات في المستشفى الجھوي في مدینة العیون.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النیابة العامة، لكشف ظروف، وملابسات القضیة المذكورة.
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