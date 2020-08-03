محمد عساف ممثلا للعرب في المنافسة على لقب الأوسم في العالم

ينافس المغني الفلسطيني، محمد عساف، على لقب مسابقة أجمل وجه، حيث أعلن موقع tccandler الأمريكي، ترشيحه ضمن قائمة 100 أفضل وجه لسنة 2020.
وليست المرة الأولى التي يرشح فيها القائمون على المسابقة خريج برنامج عرب أيدل، محمد عساف، إذ كان حاضرا في الأعوام الأخيرة في القائمة.
ولم يسبق أن حقق عساف مراتب متقدمة في المسابقة، التي تعتمد على تصويت الجمهور، في حين كان حاضرا في الترشيحات، ممثلا للعرب الرجال.
وَينافس عساف نجوم العالم على اللقب، من بينهم نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، والممثل ليوناردو ديكابريو، ونجم كرة القدم سابقا ديفيد بيكهام، وعدد من النجوم من مختلف الجنسيات، والمجالات.
ولا يزال الاعلان عن الترشيحات مستمرا، في حين سيتم الإعلان عن نتائج المسابقة، في أواخر شهر نونبر.
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