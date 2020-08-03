طنجة.. إصابة أستاذ في جامعة عبد المالك السعدي بفيروس”كورونا” المستجد

أكدت التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، إصابة أستاذ في جامعة عبد المالك السعدي، في طنجة بـ”كوفيد-19″.
وكشف مصدر طبي لـ”اليوم24″ أن الأستاذ يشتغل في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير “ENCG”، إذ جرى نقله إلى أحد المستشفيات المستقبلة لمرضى كورونا، لتلقي العلاج، وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة.
وكانت مدينة طنجة قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 167 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، و32 حالة شفاء، و5 وفيات.
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