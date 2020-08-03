النقب: اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، اليوم، الإثنين، أم من عرعرة النقب (55 عامًا) وابنتها المقيمة في الطيبة (24 عامًا) للاشتباه بدورهما في قتل طفل (6 سنوات) في العام 2016.

ويأتي اعتقال الأم وابنتها بعدما اعتقل شخص آخر من يطّا (32 عامًا) في 31.7.

ومدّد اعتقال الشاب من يطا حتى السادس من آب/أغسطس، بينما ستعرض الأم وابنتها أمام محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، الإثنين، لتمديد اعتقالهما.

وفي اليوم ذاته المشار إليه (14.10.2016) توفي طفل في عرعرة النقب بعد سقوطه من الطابق الثاني.

ونقل الطفل حينها إلى مشفى "سوروكا" في بئر السّبع، برفقة ذويه وهو في حالة حرجةٍ، قبل أن تفشل الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.