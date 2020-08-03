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السيول تغمر عددا من منازل المواطنين في مأرب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيول تغمر عددا من منازل المواطنين في مأرب والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020

تسببت السيول الجارفة، بغمر عدد من البيوت في منطقة النقيعا بمديرية الوادي بمحافظة مأرب.

 

 

وتشكلت السيول بفعل إمتلاء سد مأرب، ما سبب فيضانات كبيرة جدا لم تشهدها المحافظة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

 

وسُجلت حالة مفيض المياه من منساح الروضة الواقع في منطقة حدير جان جنوب شرق السد، الجمعة، حتى وصلت المياه أطراف وادي عبيدة، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الأن.

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وتشهد محافظة مأرب والمحافظات المجاورة لها الأسبوع الماضي أمطارا غزيرة وصفت بغير المسبوقة منذ عقود سالت على إثرها سيول جارفة مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وبحسب مهندس زراعي، فإن سد مأرب تحويلي وتخزيني في نفس الوقت يحوي ممرات آمنة للمياه في حال تدفقها على السد بكميات كبيرة كما هو حاصل اليوم بهدف تخفيف الضغط على مركز الحاجز المائي للسد.

 

وقدر أن تكون كمية المياه التي يحتجزها السد تبلغ 400 مليون متر مكعب من سعة البحيرة القصوى والبالغة 660 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه الكمية غير المسبوقة من المياه على الرغم من فتح بوابة السد سابقاً ورفع كميات المياه الخارجة من قنوات التصريف وفق برنامج الري المعد من مكتب الزراعة بالمحافظة.

 

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