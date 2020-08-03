شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 جراء السيول والفيضانات بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الداخلية السوداني رئيس المجلس القومي للدفاع المدني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان.

وأشار إلى تضرر وانهيار عدد من المنازل, إضافة إلى أنهيار 26 مرفقًا تعليميًا ومسجدًا، مبينًا أن الأمطار المتوسطة إلى غزيرة بجميع المحليات أدت إلى تراكم المياه وانحدار السيول بمحلية شرق النيل.

وأوضح أن المجلس القومي للدفاع المدني شرع في سحب المياه المتراكمة وإخلاء بعض السكان من بعض المناطق الخطرة، مضيفًا أنه تم تقديم مواد غذائية وبعض المعدات الطبية.