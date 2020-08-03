​​​​​​​الصين تعلق "اتفاقية تسليم المجرمين" بين هونج كونج ونيوزيلندا

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أعلنت الصين اليوم الاثنين، تعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ونيوزيلندا . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين" – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ردا على قرار نيوزيلندا الصادر نهاية الشهر الماضي بتعليق اتفاقية تسيم المجرمين الهاربين مع منطقة هونج كونج- إن القرار (الذي اتخذته نيوزيلندا) يأتي في إطار "تسييس التعاون القضائي مع المنطقة، ويعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية ويضر بأساس التعاون القضائي بين الجانبين، وينحرف عن غرضه الرئيسي الذي يهدف للحفاظ على العدالة وسيادة القانون".

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