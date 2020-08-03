شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات استثنائية.. مدارس ألمانيا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب والان نبدء بالتفاصيل
وكانت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن أول ولاية بين الولايات الستة عشر في ألمانيا تختتم عطلتها الصيفية. ويعود 152 ألفا و700 طالب في الولاية إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف مارس الماضي.
ومن أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، تم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات محددة غير مسموح لها بالاختلاط، على الرغم من رفع قواعد التباعد الاجتماعي داخل كل مجموعة.
وتستأنف العديد من الجزر في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد أيضا الدراسة اعتبارا من اليوم، وستتبعها ولاية هامبورج الساحلية يوم الخميس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بإجراءات استثنائية.. مدارس ألمانيا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.