شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات استثنائية.. مدارس ألمانيا تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

عاد عشرات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم في شمال ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين، وترتبط العودة بقواعد جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد

وكانت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن أول ولاية بين الولايات الستة عشر في ألمانيا تختتم عطلتها الصيفية. ويعود 152 ألفا و700 طالب في الولاية إلى مدارسهم للمرة الأولى منذ إغلاق المدارس جراء الجائحة في منتصف مارس الماضي.

ومن أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، تم تقسيم التلاميذ إلى مجموعات محددة غير مسموح لها بالاختلاط، على الرغم من رفع قواعد التباعد الاجتماعي داخل كل مجموعة.

وتستأنف العديد من الجزر في ولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي البلاد أيضا الدراسة اعتبارا من اليوم، وستتبعها ولاية هامبورج الساحلية يوم الخميس المقبل.