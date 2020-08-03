شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإيرلندي "جون هيوم" الحاصل على نوبل للسلام والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن الكثيرين يعتبرون هيوم المهندس الرئيسي وراء اتفاقية السلام، وأنه أحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ أيرلندا السياسي الحديث.
وقد فاز هيوم بجائزة غاندي للسلام وجائزة مارتن لوثر كينج، وبذلك أصبح الفائز الوحيد بجوائز السلام الثلاث.
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