مكافحة الاجرام تعلن القبض على سارق شمالي بغداد

اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، الاثنين، عن القبض على سارق وضبط معه ٥٢ مليون دينار واكثر من ١٢ الف دولار امريكي شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "توفرت معلومات تفيد بسرقة دار سكني لدى مكتب مكافحة اجرام (الكاظمية) ضمن مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، وبعد حضور المشتكي وتدوين افادته حول قيام مجهولين بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من داخل داره الكائنة في منطقة الكاظمية ببغداد، على الفور من تلقي المعلومة تم اخذ الموافقات الرسمية و تشكيل فريق عمل مختص برئاسة مدير مكافحة اجرام بغداد ومدير مكتب مكافحة اجرام الكاظمية ومجموعة من خيرة ضباط التحقيق، وبعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية تم الاشتباه باحد الاشخاص والقاء القبض عليه".



وتابعت، "لدى التعمق معه بالتحقيق اعترف بقيامه بسرقة مبلغ (٥٢ مليون دينار مع ١٢٣ ورقة فئة مائة دولار امريكي اضافة الى مصوغات ذهبية اخرى) وبدلالة المتهم تم ضبط المسروقات داخل داره، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا".