أسرع طريقة لتجفيف طلاء الأظافر... طبقيها ولاحظي الفرق

وفي هذه الحالة ننصح باستخدام زيت الزيتون أي بوضع القليل منه على الأظافر بعد تطبيق طبقة خفيفة من الطلاء. ويجب بعد هذا الانتظار لمدة دقيقة و30 ثانية إلى دقيقتين ثم غسل اليدين جيداً بالماء والصابون. وهكذا يمكن توفير الوقت والحصول على أفضل نتيجة من دون أن ننسى أن زيت الزيتون يحتوي على الكثير من الخصائص المفيدة للبشرة والاظافر في الوقت نفسه. ومن الممكن استبداله بزيت دوار الشمس أو زيت جوز الهند أو زيت الأطفال.

كذلك من الممكن الاعتماد على طريقة نقع الاظافر بعد وضع الطلاء لمدة دقيقتين في وعاء يحتوي على الماء مع مكعّبات الثلج. فهذا يساعد على تماسك جزيئات الطلاء وعلى جفافه بسرعة.