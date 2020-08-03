قرب الديوانية.. نفوق مئات الاطنان من الاسماك بسبب سموم ونائب يحمل الداخلية المسؤولية 'صور'

كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري، الاثنين، عن نفوق مئات الاطنان من الاسماك في النهر الثالث المصب العام بعد القاء مجهولين للمواد السمية في حوض النهر.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك كارثة بيئية واقتصادية واستهداف مقصود للثروة السمكية من خلال نفوق مئات الاطنان من الاسماك في النهر الثالث المصب العام بعد القاء مجهولين للمواد السمية في حوض النهر وخاصة في المناطق الواقعة بالقرب من محافظة الديوانية".

وحمل البديري "وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة لاهمالها وضع نقاط ثابتة او متحركة للشرطة النهرية وباقي السنوف المرتبطة فيها بغية عدم فسح المجال للعابثين والمخربين لاستهداف الثروة السمكية".

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