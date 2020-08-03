بينها العراق.. الكويت تضع شرطا لدخول المسافرين من 31 دولة

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، شرطا جديدا لقبول المسافرين من أصحاب جنسيات الـ31 دولة، الذين حظرت دخولهم بدءا من السبت.

وكانت الكويت قد حظرت، السبت، الرحلات القادمة من 31 دولة، من بينها مصر وإيران والعراق ولبنان وسوريا، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، في بيان إنه "يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى".

وذكر الطيران المدني شرطا لقبول المسافرين من الدول المحظورة وهو استقرارهم في دولة غير محظورة لمدة 14 يوما، "ثم قيامهم بعد 14 يوما بإجراء فحص PCR بصلاحية 72 ساعة" من تاريخ أخذ العينة حتى وصولهم إلى الكويت.

وكانت إدارة الطيران قد أشارت إلى أن القرار اتخذ "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة".

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لكن بعد صدور القرار وبعد أسابيع من الهدوء، عادت المشاحنات الكويتية-المصرية مجددا على وسائل التواصل، حيث طالب كويتيون في وسم جديد بمنع استقبال رحلات المصريين من الخارج، لأسباب مختلفة.

وأشعل القرار موجة ترحيب بين كويتيين شاركوا في الحملة، معتبرين أن الحكومة اتخذت قرارا صائبا بحظر السفر من عدة دول بينها مصر.

في المقابل، أشعل القرار الكويتي موجة من التنديد من المغردين المصريين، واعتبر بعضهم أنه "غير مبرر" في ضوء تقارير منظمة الصحة العالمية.

وسجلت الكويت حتى مساء الأحد، 67 ألفا و911 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و457 حالة وفاة.