وأطلت فاليري بفستان أبيض يذكر بملكات القصص، من توقيع دار الازياء الفرنسية ديور، وتميز بأكمامه المنفوخة والنقشات الذهبية عليه.
كما أطلت في حفل زفافها بفستان ثان قصير من طبقتين مع بعض المدعوين، فارتفعت الأصوات المُعترضة عبر منصّات التواصل الإجتماعي بسبب تنظيم حفل الزفاف خلال فترة الإقفال التام في لبنان بسبب فيروس كورونا، واتهم البعض الثنائي بمخالفة القوانين وعدم الالتزام باجراءات الوقاية من الفيروس التي فرضتها الدولة اللبنانية.
وسجّلت الإعلاميّة يمنى شرّي إعتراضها في تغريدةٍ أطلقتها عبر تويتر تساءلت فيها "عم شوف عرس فاليري ابو شقرا من بكركي على إنستغرام! ألف مبروك وهي من الصبايا اللي بحبّن كتير، بس نحنا ليه قاعدين بالبيت؟ في إقفال للبلد ولمنع التجمعات أو لاء؟! في كورونا وإجراءات أو لا؟!".
وعندما شكّك البعض بمعلومات يمنى وبأن حفل الزفاف انتهى ولم يتوقّف، ردّت الأخيرة "العرس للأسف توقّف وبكلّ محبّة واحترام".
كانت هذه تفاصيل خبر نهاية غير سعيدة في حفل زفاف ملكة جمال لبنان... اليكم ماذا حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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