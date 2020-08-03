نهاية غير سعيدة في حفل زفاف ملكة جمال لبنان... اليكم ماذا حصل

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في اليومين الماضيين بخبر دخول ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال زياد عمّار في زفاف ملوكي أقيمت مراسمه في بكركي.

وأطلت فاليري بفستان أبيض يذكر بملكات القصص، من توقيع دار الازياء الفرنسية ديور، وتميز بأكمامه المنفوخة والنقشات الذهبية عليه.

كما أطلت في حفل زفافها بفستان ثان قصير من طبقتين مع بعض المدعوين، فارتفعت الأصوات المُعترضة عبر منصّات التواصل الإجتماعي بسبب تنظيم حفل الزفاف خلال فترة الإقفال التام في لبنان بسبب فيروس كورونا، واتهم البعض الثنائي بمخالفة القوانين وعدم الالتزام باجراءات الوقاية من الفيروس التي فرضتها الدولة اللبنانية.

وسجّلت الإعلاميّة يمنى شرّي إعتراضها في تغريدةٍ أطلقتها عبر تويتر تساءلت فيها "عم شوف عرس فاليري ابو شقرا من بكركي على إنستغرام! ألف مبروك وهي من الصبايا اللي بحبّن كتير، بس نحنا ليه قاعدين بالبيت؟ في إقفال للبلد ولمنع التجمعات أو لاء؟! في كورونا وإجراءات أو لا؟!".

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