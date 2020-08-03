القبض على 895 مطلوبا ومخالفا خلال الـ 24 ساعة الماضية في بغداد

اعلنت مديرية شرطة النجدة في بغداد، الاثنين، عن الموقف التفصيلي لحصيلة الممارسات الامنية في عموم العاصمة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت المدرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموقف التفصيلي بحصيلة الممارسات الامنية التي تم اجراءها من قبل دوريات مديرية شرطة النجدة ضمن حانبي الكرخ والرصافه/ منطقة النهروان وابو غريب وعموم محافظة بغداد خلال 24 ساعة الماضية".



واوضحت انه "تم القبض على (895) حالة مخالفة وكالاتي :

1-تم القبض على شخصين يحملون اسلحة غير مرخصة.

2-تم القبض على 13 سيارة مطلوبة ( ضبط مركبة وحجز تنفيذي ).

3-القبض عى ثلاث اشخاص مطلوبين جنائيا وفق المادة(415و160و428).

4-القبض على 95 متسول عموم بغداد.

5-القبض على 70 مخمور.

6-القبض على 650 شخص مخالف لحظر التجوال.

7- القبض على 60دراجة مخالفة.

8- قيام مفارز الغواصين النجدة النهرية بانتشال 4 جثث غرقى من نهر دجلة".

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