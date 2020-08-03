حاكم دبي يترأس أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة، حيث تمت إعادة تشكيل عدد من المجالس، وإصدار عدد من التعيينات الجديدة، ومناقشة هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة.



وقال اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر": "ترأست اليوم أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد، وهو الاجتماع الأول أيضاً بعد التشكيل الحكومي الأخير، باركنا في بداية الاجتماع الإنجاز التاريخي للدولة بدخول عصر الطاقة النووية وعصر الفضاء بإطلاق مسبار الأمل".

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وأوضح : "أعدنا تشكيل المجلس الوزاري للتنمية برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، ولجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة أخي الشيخ حمدان بن راشد، كل التوفيق للفريقين المشرفيْن على الكثير من الملفات الاتحادية الاستراتيجية".

وأضاف: "كما أكدنا على أهمية الملف الاقتصادي في بداية الاجتماع مع اعتمادنا لـ٣٣ مبادرة رفعها لنا الوزير الجديد، وشكلنا لجنة برئاسته لمتابعة التنفيذ، كما اعتمدنا تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولاً عن ملف تنشيط السياحة في الدولة، وثاني الزيودي مسؤولاً عن استبقاء واستقطاب المواهب".

وتابع: "وأعدنا تشكيل عدد من المجالس، وأصدرنا عدداً من التعيينات الجديدة، وناقشنا هيكلية الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأهم التغييرات الجديدة لمواكبة أولويات المرحلة المقبلة".

وأكد أن "أعمالنا مستمرة في مجلس الوزراء هذا الصيف بسبب الظروف الاستثنائية، ومشاريعنا ستتوالى، والموسم الحكومي الجديد نبدأه من أغسطس وليس سبتمبر، وتفوقنا مرهون بنشاطنا الدائم، وانجازاتنا مرهونة بفرق عمل لا تتوقف، ومن طلب المعالي هانت عليه التضحيات".