5 وفيات وتدمير آلاف البيوت في السودان بسبب الفيضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أدت الأمطار والسيول في السودان إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل كلياً أوجزئياً.



وقال وزير الداخلية رئيس المجلس القومى للأمن والدفاع المدني، الفريق أول الطريفي إدريس، إن "منسوب الأنهار بمحطات الديم، ودمدني الخرطوم، شندي عطبرة دنقلا، سجلت منذ السبت معدلات أرقام أعلى من معدلات نفس اليوم من العام الماضي" حسب صحيفة "الراكوبة" السودانية.

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وأوضح أن الموقف حتى يوم الأحد في السودان بعد حصر الخسائر والممتلكات يشير إلى 5 وفيات و3 مصابين، مع انهيار كلي لـ 110 منزل وانهيار جزئي لـ 1272 منزلاً آخر.

وشمل الدمار 26 مرفقاً تعليمياً ومسجداً، و 78 متجراً ومخازن.

وكشف الطريفي انهيار 493 منزل في ولاية الخرطوم وحدها.