شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الليلة الماضية تسجيل 167 إصابة جديدة لفيروس كورونا و 31 حالة وفاة وخروج 1318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 42455 حالة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة،أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الأحد، هو 94483 حالة من ضمنهم 42455 حالة تم شفاؤها، و 4865 حالة وفاة.

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