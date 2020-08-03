الكويت تصدر بيانا جديدًا بشأن منع دخول «المصريين» .. شروط جديدة

أصدرت إدارة الطيران المدني الكويتي، بيانا بشأن حظر استقبال الركاب من 31 دولة من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الطيران المدني الكويتي، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، إنه "يمنع من دخول دولة الكويت الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى.

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ووضعت إدارة الطيران المدني شرطا على القادمين إليها من الدول المحظورة من أجل السماح لهم بدخول البلاد، وهو أن يكون الراكب استقر في دولة غير محظورة 14 يوماً وأجرى فحص "PCR" بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصوله إلى الكويت.

وكانت الكويت منعت استقبال الركاب من 31 دولة من بينها مصر ودول عربية أخرى، بسبب أزمة فيروس كورونا، وأكد وزير الخارجية الكويتي لنظيره المصري سامح شكري أن قرار الكويت بشأن مصر قيد المراجعة وفقا للمستجدات.