شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس "التجمع": تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر لأجل كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من أجل ضم أحزاب أغلبية "موالاه" وأخرى صغيرة ومعارضة، لتوجيه رسالة شديدة الوضوح، وهى "يد بيد سنبنى مصر ..ونحميها"، مشيرا إلى أن التحالف رحب بكل رأى، وكان على استعداد لمناقشة كل فكرة وطرح، وهو يستحق بجدارة أن يخوض وينجح فى انتخابات مجلس الشيوخ ليكون كل مصرى مطمئن، مؤكدا أن تجمعنا يأتى لأجل كل مصرى.

وأوضح عبد العال، فى فيديو لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ بعنوان "انزل وشارك"، أن اليسار المصرى يلعب دور بارز وهام فى الدفاع عن الفقراء وضد الاضطهاد للأقليات ومحاولة إجلاء الاستعمار ورفض الطائفية والعنصرية بكل أشكالها وألوانها وطرقها الملتوية على مدار ما يقرب 90 عام.

ولفت إلى أنه بتأسيس حزب التجمع سنة 1976 برئاسة خالد محى الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو، اعتبر الكثير أن العمال والفلاحين أصبح لهم صوت بتأسيسه وكيان يعبر عنهم، لكن مرت الكثر من السنوات الصعبة لمحاولات كتم وخرس أصواتنا، وزحزحة الحزب عن مبادئه، وهو ما نأمل الآن لتعويضه.

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ودعا رئيس حزب التجمع المصريين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، مطالبا الجميع بدعم القائمة الوطنية من أجل مصر .

يذكر أنه انطلق الأحد الماضى، الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم سواء مستقلين أو أحزاب، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري من المرشحين المستبعدين من القائمة المبدئية وكذلك الطعون على المرشحين المقبولين