بشكل مفاجئ.. إغلاق محطة القطار الرباط المدينة والمسافرون يحتجون

أقدمت سلطات مدينة الرباط، صباح اليوم الاثنين،على إغلاق محطة القطار الرباط المدينة في وجه الوافدين إليها، والراغبين في المغادرة منها.

وفوجئ عدد كبير من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم، لدى وصولهم إلى محطة القطار الرباط المدينة بأبوابها المغلقة، ما دفعهم إلى الاحتجاج، إلى أن فتحتها لهم إدارة المحطة.

واحتج عدد من المسافرين على الإغلاق المفاجئ، واحتج عدد منهم في غياب أي توضيح رسمي لحيثيات القرار.

وحسب شهود عيان، فإن محطة القطار الرباط المدينة، كانت قد أغلقت، أيضا، الأسبوع الماضي، قبل العيد، إذ اضطر المسافرون إلى استعمال محطة الرباط أكدال.