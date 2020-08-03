مختل عقلي ينهي حياة ستيني ضواحي بني ملال

لقي ستيني مصرعه، مساء أمس الأحد، في المستشفى الجهوي في بني ملال، بعد أن أصيب على مستوى الرأس، من طرف مختل عقلي في منطقة أولاد يوسف ضواحي بني ملال.

وحسب مصادر محلية، فإن مختلا عقليا تسبب في إنهاء حياة شخص في الستينات من عمره، بعد أن وجه ضربة قوية بحجارة، أسقطت الضحية مدرجا في دمائه عجلت بوفاته بمستعجلات بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي قصبة تادلة حلت في عين المكان، فور علمها بالخبر، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، وإخضاعه للمراقبة الطبية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي بني ملال قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.