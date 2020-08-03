حزب العدالة والتنمية يجمد عضوية متابع قضائيا في ملف “مافيا العقار” بآسفي

على خلفية ما أثير بخصوص إدانة عضو بارز في حزب العدالة والتنمية بآسفي، لدى جنايات آسفي بتهمة التزوير في محرر رسمي ضمن مافيا العقار، أوضح الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بآسفي عبد الهادي السلماني، أن “الكتابة المحلية فور علمها بمتابعة أحد أعضائها قضائيا في ملف له ارتباط بالعقار اتخذت قرارا احترازيا”.

وأوضح المسؤول الحزبي في تصريح لموقع حزبه، أن “الحزب قرر تجميد عضوية المتهم مؤقتا إلى حين صدور الحكم النهائي لدى المحكمة”.

وبخصوص كون المتابع في الملف، يعتبر عضوا بارزا في حزب العدالة والتنمية، أكد الكاتب المحلي، أن المعني بموضوع المتابعة ليست له أية مسؤولية تنظيمية أو انتدابية بالحزب.