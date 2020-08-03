طقس بداية الأسبوع.. أجواء حارة بالجنوب مع سحب ضبابية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار داخل الأقاليم الجنوبية، وسوس، والسهول الداخلية، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة ستهم السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى خلال الصباح والليلة الموالية، وتشكل سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية بمرتفعات الأطلس، في حين ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، معتدلة غربية بمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع تناثر حبات رملية محلية داخل الأقاليم الجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و32 درجة شرق الأقاليم الصحراوية والجنوب، وما بين 22 و28 درجة داخل سوس، والمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والريف، والسهول الداخلية والسايس، وما بين 17 و22 درجة بمرتفعات الأطلس وسهول المحيط الأطلسي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 42 و46 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس، وما بين 38 و43 درجة بالمنطقة الشرقية، والشياظمة، وسهول تادلة، وتانسيفت، والرحامنة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسايس، وما بين 32 و38 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول المحبط الأطلسي، والسواحل المتوسطية والريف، وما بين 25 و33 درجة بالسواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.