شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة حوثية تستهدف منزل مواطن في قرية شمال قعطبة بالضالع باليمن والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 تواصل مليشيات الحوثي، قصف القرى بمناطق تابعة لمحافظة الضالع.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي استهدفت بقذيفة هاون منزل مواطن في قرية سليم شمالي مديرية قعطبة. وبينت المصادر، أن مواجهات متقطعة دارت في قطاع الفاخر بالأسلحة المتوسطة واستمرت لساعات

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