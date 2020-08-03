شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 شنّت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم، غارات على عدة أهداف في قطاع غزة.

Advertisements وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الطائرات الحربية الاسرائيلية هاجمت عدة أهداف في خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في أعقاب ادعاء الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، رصده إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة واعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.