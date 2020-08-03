شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد دعم الإمارات لاستخدام الطاقة النووية والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعرب رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن مباركته لدولة الإمارات على بدئها العمليات التشغيلية في المحطة الأولى في براكة.

Advertisements وأكد، في تصريح له، دعم الوكالة للإمارات والدول الأخرى التي تسعى لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، والتي تؤدي دوراً رئيساً في توفير طاقة صديقة للبيئة بأسعار معقولة، وتسهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ.

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