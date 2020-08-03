شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:45 مساءً, 3 أغسطس 2020 م المناطق - وكالات قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه، وفق ما أفاد مصدر في رئاسة الحكومة وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر إن حتي «سلم الاستقالة في رئاسة الحكومة» وسيعلن عنها وعن أسبابها في وقت لاحق، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية أنها تأتي على خلفية احتجاجه على أداء الحكومة فضلاً عن خلافات مع رئيسها حسان دياب.

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