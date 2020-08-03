شكرا لقرائتكم خبر عن مروحيات وفرق إطفاء يكافحون للسيطرة على حرائق غابات بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت خدمات الطوارئ في مدريد إنه جرى نشر 16 طاقما وثلاث طائرات للسيطرة على الحريق. وقال كارلوس نوبيليو مدير خدمات الطوارئ في مدريد في وقت سابق اليوم الاثنين إن رجال الإطفاء فرضوا نطاقا حول الحريق وسيقومون الآن بنشر طائرات لإلقاء المياه على النيران.
وقال نوبيليو في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "ليس هناك خطر يتهدد أيا من السكان في الوقت الحالي، سنكون مستعدين بشكل جيد إذا غيرت النيران اتجاهها".
ولم تتمكن متحدثة باسم خدمات الطوارئ من تحديد السبب وراء اندلاع الحرائق، التي تأتي في موجة حارة تجتاح جنوب أوروبا وتجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية في إسبانيا.
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