شكرا لقرائتكم خبر عن انهيارات أرضية تُصرع 8 أشخاص وسط نيبال والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مسؤولون مقتل ما لا يقل عن ثمانية من عمال البناء في وسط نيبال بسبب انهيارات أرضية حدثت اليوم الاثنين نتيجة لهطول الأمطار الموسمية.

وقالت باجاواتي نيبال، نائبة عمدة بلدية ميلامشي المتضررة، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد نحو 50 كيلومترا شمال كاتمندو، إن جميع الضحايا كانوا عمالا يشاركون في بناء قاعة مناسبات.

وأوضحت أن العمال كانوا نائمين عندما تسببت الانهيارات الأرضية في دفن المأوى المؤقت الخاص بهم، في حوالي الساعة الثالثة صباحا.

وقالت نيبال: "يعتقد أن بعض العمال الذين لقوا حتفهم هم من المهاجرين الموسميين القادمين من الهند"، مضيفة: "نحاول التحقق من هوياتهم." وتم نقل عامل هندي تم إنقاذه من المكان إلى كاتمندو جوا لتلقي العلاج.