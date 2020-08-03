شكرا لقرائتكم خبر عن 13 قتيلًا في هجوم على سجن جلال آباد بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث باسم حكومة الإقليم عطا الله خوجياني، اليوم، أن مجموعة من المهاجمين فجروا سيارة مفخخة بالقرب من إقليم ننجارهار في وقت متأخر من الليلة الماضية، بينما شن المهاجمين الباقين هجومًا على مجمع السجن بعد الانفجار الذي استمر لعدة ساعات.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 من المسلحين المهاجمين، و 13 مدنيًا على الأقل وإصابة 42 آخرين، فيما تمكنت قوات الأمن من اعتقال حوالي 700 سجين حاولوا الفرار من السجن.
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