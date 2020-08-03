شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية، اليوم، 52972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ إجمالي الإصابات 1803695 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 38135 حالة، وذلك بعد تسجيل 771 حالة وفاة جديدة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 1186203 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة جديدة في إصابات كورونا بالهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.