بريطانيا توفر ملايين اختبارات كورونا بالمستشفيات

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وقال هانكوك إن تلك الوسائل ستضم 5.8 مليون اختبار باستخدام الحمض النووي و45 ألف اختبار باستخدام المسحات. ولن تحتاج أي من الوسيلتين لمسؤولي صحة محترفين.
وأضاف أن "حقيقة قدرة هذه الاختبارات على اكتشاف الانفلونزا إضافة إلى كوفيد-19 ستكون مفيدة جدا مع اتجاهنا لفصل الشتاء ومن ثم يمكن للمرضى اتباع النصيحة السليمة لحماية أنفسهم والآخرين".
من ناحية أخرى قالت هيئة الصحة الوطنية ذات التمويل العام إنها ستوفر علاجات "تتوافق مع كوفيد-19" لمرضى السرطان تشمل عقاقير ليس لها تأثير كبير على جهاز المناعة.
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