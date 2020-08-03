اخبار العالم

بريطانيا توفر ملايين اختبارات كورونا بالمستشفيات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توفر ملايين اختبارات بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني إنه سيتم توزيع ملايين من وسائل الاختبارات القادرة على اكتشاف الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 خلال 90 دقيقة على المستشفيات البريطانية ودور المسنين والمختبرات لتعزيز القدرات خلال الأشهر المقبلة.

وقال هانكوك إن تلك الوسائل ستضم 5.8 مليون اختبار باستخدام الحمض النووي و45 ألف اختبار باستخدام المسحات. ولن تحتاج أي من الوسيلتين لمسؤولي صحة محترفين.

وأضاف أن "حقيقة قدرة هذه الاختبارات على اكتشاف الانفلونزا إضافة إلى كوفيد-19 ستكون مفيدة جدا مع اتجاهنا لفصل الشتاء ومن ثم يمكن للمرضى اتباع النصيحة السليمة لحماية أنفسهم والآخرين".

من ناحية أخرى قالت هيئة الصحة الوطنية ذات التمويل العام إنها ستوفر علاجات "تتوافق مع كوفيد-19" لمرضى السرطان تشمل عقاقير ليس لها تأثير كبير على جهاز المناعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا توفر ملايين اختبارات كورونا بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا