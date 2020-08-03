بالفيديو: انشقت الأرض وابتلعتهما

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن هذا الحادث وقع مساء الاثنين الماضي في منطقة وولونغ في مدينة تشونغ تشينغ جنوبي غرب الصين. وذكر موقع Science Times العلمي الأمريكي، أن حادث "ابتلاع" المرأتين جرى يوم الاثنين الماضي، لكن السلطات أفرجت في وقت متأخر فقط عن فيديو ما حدث، بعد أن خرجت المرأتان متعافيتين من مستشفى تم علاجهما فيه.



وتظهر لقطات صادمة امرأتين تسيران على ممر المشاة بجوار طريق رئيس، قبل أن تنشق الأرض تحت أقدامهم وتبتلعهما فجأة، ويتمزق الرصيف ويرتفع صراخ المرأتين وهما تسقطان بين الأنقاض في حفرة عملاقة محاطة ببقايا الخرسانة والطوب والأسفلت. وتظهر لقطات صادمة امرأتين تسيران على ممر المشاة بجوار طريق رئيس، قبل أن تنشق الأرض تحت أقدامهم وتبتلعهما فجأة، ويتمزق الرصيف ويرتفع صراخ المرأتين وهما تسقطان بين الأنقاض في حفرة عملاقة محاطة ببقايا الخرسانة والطوب والأسفلت.

ورغم هول ما حدث ذكرت تقارير محلية، أن المرأتين نجتا من الحادث، لكنهما أصيبتا بجراح طفيفة. وظهر في الفيديو رجال الإطفاء المحليون بعد استدعائهم، وهم يبحثون عن الضحايا بين الحطام، بينما يصيح أحد المشاهدين، قائلا: "لا يمكن حتى رؤيتهن". وقالت السلطات الصينية إن الحادث نتج عن انهيار أرضي بسبب هطول أمطار غزيرة في المنطقة، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب. وحصل هذا الحادث الغريب في الوقت الذي تعرضت فيه الكثير من المناطق في جميع أنحاء الصين للفيضانات والأمطار الغزيرة منذ شهر يونيو.

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