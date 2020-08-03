صبغة شعر تتسبب بمقتل طالبة

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث الجنائية، يفيد بأن مركز شرطة دار السلام تلقى بلاغا من المستشفى المركزى، بوصول طالبة، مصابة بآلام بالبطن وقيء مستمر وتوفيت فور وصولها.



وأثناء الفحص، وسؤال ذويها، تبين أنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت مادة صبغة شعر عن طريق الخطأ، مما أودى بحياتها، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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