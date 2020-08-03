الدولار يصعد مقابل سلة عملات بعد أسوأ شهر في 10 سنوات

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، الاثنين، حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.
وكان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ آب 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية.
وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة اليوم، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.
وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.
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