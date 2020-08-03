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الدولار يصعد مقابل سلة عملات بعد أسوأ شهر في 10 سنوات

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ارتفع الدولار مقابل سلة عملات، الاثنين، حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.
وفقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من أربعة بالمئة في تموز، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر أيلول 2010. والمؤشر منخفض عشرة بالمئة عن ذروة آذار.

وكان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ آب 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية.


وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة اليوم، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.

وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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