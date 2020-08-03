عضو بالصحة النيابية يكشف عن وجود ردهات مشتركة للمصابين وغير المصابين بكورونا

اكد عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية سلمان الغريباوي، الاثنين، ان بعض المستشفيات تعاني من نقص في الاسرة والاوكسجين، فيما اشار الى وجود ردهات مشتركة في بعض المستشفيات للمصابين بكورونا وغير المصابين.

وقال الغريباوي في حديث لـ الخليج 365، "اننا نقوم زيارات مستمرة نقوم بها الى المستشفيات، حيث لاحظنا في البعض منها نقص واضح بمادة الاوكسجين واجهزة التنفس، وذلك لعدم وجود التخصيص المالي الكافي لسد النقص الحاصل في تلك المواد"، مبينا "اننا وجدنا نقص في الاسرة وهنالك ردهات مشتركة للمصابين بفايروس كورونا وغير المصابين وهو امر خطير وناقل للعدوى وقد حذرنا منه ادارة المستشفى".

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واضاف الغريباوي، ان "بعض المستشفيات تعاني من نقص في اكياس الدم، مما يضطر اهالي المصابين للذهاب الى مصرف الدم لجلب اكياس الدم وهو امر يشكل عبء كبير عليهم"،داعيا رئيس مجلس الوزراء الى "الضغط على وزارة المالية لاطلاق الخمسين مليار دينار التي صوت عليها مجلس الوزراء لوزارة الصحة منذ قرابة الشهرين".

وتابع "وجدنا تقصير واضح من وزارة المالية في اطلاق تلك التخصيصات رغم النقص الكبير في مستلزمات المستشفيات في ظل هذه الظروف الصعبة".