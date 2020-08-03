دعا عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، الاثنين، لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ورئاسة المجلس الى الإسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون كلية الشرطة.
وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نيخة منه، "بعد أن جمعنا تواقيع برلمانية لتعديل الفقرة (٣٦) من قانون كلية الشرطة لعام ٢٠٠٠ ليكون ( ٤٥ او ٤٠) سنة بدلا من (٣٥) وذلك ليتسنى لحملة الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الالتحاق بدورات المفوضين ومن ثم الالتحاق بكلية الشرطة، واكمالنا كافة الإجراءات وتم تسليم الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ".
واضاف أن "الموافقات الأساسية حصلت من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، لكن لم ينجز مقترح قانون التعديل إلى الآن وهذا يسبب مظلومية لشريحة تبذل ارواحها لتوفير الأمن الداخلي للبلاد ".
واضاف أن "الموافقات الأساسية حصلت من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، لكن لم ينجز مقترح قانون التعديل إلى الآن وهذا يسبب مظلومية لشريحة تبذل ارواحها لتوفير الأمن الداخلي للبلاد ".
وطالب المحمداوي، رئاسة البرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية بـ "الإسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون كلية الشرطة بأسرع وقت ليتمكن المشمولين من الإلتحاق بأقرب دورة تدريبية".
كانت هذه تفاصيل خبر ناائب يدعو لتعديل شرط العمر في قانون كلية الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.