ناائب يدعو لتعديل شرط العمر في قانون كلية الشرطة

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365 نيخة منه، "بعد أن جمعنا تواقيع برلمانية لتعديل الفقرة (٣٦) من قانون كلية الشرطة لعام ٢٠٠٠ ليكون ( ٤٥ او ٤٠) سنة بدلا من (٣٥) وذلك ليتسنى لحملة الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية الالتحاق بدورات المفوضين ومن ثم الالتحاق بكلية الشرطة، واكمالنا كافة الإجراءات وتم تسليم الطلب إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ".واضاف أن "الموافقات الأساسية حصلت من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة، لكن لم ينجز مقترح قانون التعديل إلى الآن وهذا يسبب مظلومية لشريحة تبذل ارواحها لتوفير الأمن الداخلي للبلاد ".

وطالب المحمداوي، رئاسة البرلمان ولجنة الأمن والدفاع النيابية بـ "الإسراع في تشريع التعديل الخاص بقانون كلية الشرطة بأسرع وقت ليتمكن المشمولين من الإلتحاق بأقرب دورة تدريبية".