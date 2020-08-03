ضربة من ذيل حوت تنقل سائحة إلى المستشفى في أستراليا

نقلت سائحة كانت تغطس قبالة ساحل شمال غرب أستراليا جوا إلى المستشفى في حال خطرة بعدما تعرضت لضربة ذيل حوت ضخم، وفق ما قال مسعفون الاثنين.
وقالت خدمات إسعاف سانت جون لوكالة فرانس برس إنها نقلت المرأة إلى المطار لنقلها بشكل طارئ إلى بيرث وتقديم لها العلاج.
وأوضح ناطق باسم خدمات الاسعاف أن الشابة "أصيبت بجروح في الصدر"ويعتقد أنها في "حالة خطرة لكن مستقرة" بعدما أصيبت "بضربة ذيل الحوت".
وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 29 عاما تعرضت لضربة من قرش، أكبر سمكة في العالم يمكن أن يصل طولها إلى 15 مترا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضربة من ذيل حوت تنقل سائحة إلى المستشفى في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.