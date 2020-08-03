ضربة من ذيل حوت تنقل سائحة إلى المستشفى في أستراليا

وكانت الضحية تستكشف المنطقة قرب "نيغالو ريف" المدرجة في قائمة التراث العالمي في المحيط الهندي عندما ضربها ذيل أحد الحيتان العملاقة.

وقالت خدمات إسعاف سانت جون لوكالة فرانس برس إنها نقلت المرأة إلى المطار لنقلها بشكل طارئ إلى بيرث وتقديم لها العلاج.



وأوضح ناطق باسم خدمات الاسعاف أن الشابة "أصيبت بجروح في الصدر"ويعتقد أنها في "حالة خطرة لكن مستقرة" بعدما أصيبت "بضربة ذيل الحوت".

وأفادت تقارير أخرى بأن الشابة البالغة من العمر 29 عاما تعرضت لضربة من قرش، أكبر سمكة في العالم يمكن أن يصل طولها إلى 15 مترا.