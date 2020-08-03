الامانة: ضخ كميات اضافية من الماء شرق بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن ضخ كميات اضافية من الماء شرق العاصمة. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الملاكات في دائرة ماء بغداد انجزت ربطة لضخ كميات اضافية من الماء الصافي الى منطقة الضباط وتحديداً المحلة 765 ضمن قاطع بلدي بغداد الجديدة شرق العاصمة لتغطية الزيادة في الطلب بالاضافة الى معالجة الشحة التي استمرت ليومين في المنطقة المذكورة". واضافت ان "العمل انجز خلال عطلة العيد وحظر التجوال وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير".

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