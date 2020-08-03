إسرائيل لا تستبعد صلة خلية الجولان بحزب الله اللبناني

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه لا يستبعد وجود صلة بين الخلية التي قام بتصفيتها على الحدود السورية وحزب الله اللبناني وإيران.

والليلة الماضية، أعلن جيش الاحتلال استهدافه مجموعة من 4 أفراد، قال إنها كانت تعمل على زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.

ونشر شريط فيديو يظهر استدراج أفراد الخلية إلى داخل الحدود الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة قبل إطلاق النار عليهم.

وكانت تل أبيب أعلنت منذ أسبوعين تعزيز قواتها على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، تحسبا لأي رد من حزب الله على مقتل أحد عناصره في غارة جوية منسوبة لإسرائيل على مواقع قرب العاصمة السورية دمشق.

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وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم، إن هوية أفراد المجموعة ما زالت مجهولة، دون استبعاد أن يكونوا على صلة مع إيران وحزب الله.

وأضاف أدرعي: "حتى الآن لا نعرف بشكل مؤكد هوية أفراد الخلية وعلاقتها التنظيمية، لكننا نعرف أن هناك عدة مجموعات تعمل في المنطقة منها ما هو مرتبط بإيران".

وتابع: "لا نستطيع حاليا ربط هذه المحاولة بتهديدات حزب الله، لكننا لا نستبعد ذلك حتى هذه اللحظة".

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يقوم بتحييد المنطقة وسنعرف تفاصيل إضافية عن العبوة الناسفة والخلية".

ولم تتهم إسرائيل القوات السورية بشكل مباشر في هذه العملية، لكن المتحدث باسم الجيش حمّل دمشق "مسؤولية ما يحدث داخل أراضيها".